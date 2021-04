La DéconPHInement, une nouvelle bière à Malonne

Une nouvelle bière pour la Brasserie du Clocher située à Malonne, la DéconPHInement ! - Vivre... La Brasserie est installée depuis 5 ans à Malonne, dans une chapelle désaffectée. Parmi les productions de la brasserie on connait notamment la Philomène florale, la toute première bière, légère et ... florale. C'était en 2015. Depuis, 4 autres bières ont vu le jour et la toute dernière, la DéconPHInement ! La bière de la .... "liberté" "C'est vraiment ce qu'on a voulu faire" nous précise Alex Vandurme, l'un des fondateurs de la brasserie. "Cette bière est innovante à plus d'un titre. Elle s'appelle "DéconPHInement" c'est ce qu'on attend tous ! (...) on avait envie de faire une bière pour le célébrer, aussi soutenir le secteur Horeca. Cette bière est légère, donc c'est fait pour être partagé et à boire avec modération, mais peut être pas trop quand même parceque l'on doit fêter cette liberté retrouvée ! " Une caisse de bière sera offerte à tous les cafés/restaurateurs ou membres de l'Horeca qui s'inscriront via un formulaire le site web de la Brasserie Ecoutez Alex Vandurme