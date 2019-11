La culture du sapin de Noël... pas tout bon pour l'environnement

L'impact de la culture des sapins de Noël... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Savez-vous que la Belgique est le deuxième producteur européen de sapins de Noël... Trois à quatre millions de sapins sont produits par an sur notre sol. Une demande qui est forte, donc une production en rapport avec un impact non négligeable sur l'environnement, notamment dans nos provinces de Namur et de Luxembourg. Une production qui a tendance à s'étendre au détriment des milieux agricoles notamment. Et la culture du sapin de Noel, ce sont des épandages d'engrais chimiques, de pesticides ... Sachez qu'il y a des alternatives au sapin ... comme nous l'explique Virginie Hess de Natagora