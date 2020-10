La conférence "Veiller sur ou surveiller" aura lieu à Namur ce mardi

Le CIE, Centre d’Information et d’Education Populaire mets sur pied depuis le début du mois d’octobre une série d’activités et d’interventions à propos de la crise sanitaire. La semaine passée, la juriste et philosophe du droit Antoinette Rouvroy abordait, au centre d’Ilon de Namur la question de la gouvernance, à travers les chiffres et les données. Cette semaine, c’est Antoine Delforge, chercheur au CRIDS qui interviendra.

Intitulée "Veiller sur ou surveiller ?", cette conférence questionnera l’état des libertés fondamentales citoyennes face à la crise sanitaire, et à la tendance grandissante des gouvernements à surveiller toujours plus leurs citoyens. Antoine Delforge amènera notamment la problématique de l’après-Covid, ainsi que possibles dérives en matière de respect de la liberté et de la surveillance de masse qui pourraient se cacher derrière ces circonstances exceptionnelles.

Informations pratiques

CIEP Namur

Place d’Ilon, 17

5000 Namur

Mardi 27 octobre 2020 à 19h30