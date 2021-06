La Caravane du Jazz aux Jardins d'Annevoie - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La Caravane du Jazz débarque dans les Jardins d'Annevoie. Elle se déploie en quelques minutes pour se transformer en une mini-scène de spectacle, tel un écrin magique pour nos artistes, un véritable petit théâtre en plein air de 200 places, dans le total respect des mesures sanitaires. Au programme, "La Petite boîte de Jazz" : Jacques et Stéphane Mercier, duo inédit, pour vous raconter, en paroles et en musique, la grande histoire du Jazz. Détails en compagnie de Cédric Monnoye