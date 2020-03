La Caravane du Court, dix courts métrages a découvrir jusqu'au 20 mars

Mustii parrain du Festival La Caravane du Court - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Dès ce lundi et jusqu'au 20 mars "La Caravane du Court" propose dix courts métrages en présence des équipes de films. Organisé par le FIFF Namur, avec le soutien des Provinces de Namur, Luxembourg et Liège, cet événement de cinéma itinérant fera étape chaque jour dans une ville différente, permettant ainsi à un large public de découvrir le format court qui a moins souvent l'occasion d'être projeté dans leur région Thomas Mustin (alias Mustii) a accepté de parrainer l'événement. Grand amateur de courts et membre du jury lors du Festival du Film Francophone de Namur en 2018, le musicien et comédien sera présent ce lundi soir au Delta. Jean Marc Decerf l'a contacté.