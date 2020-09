La Caravane aux Chansons débarque en présence de Jonathan Dassin - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Rendez vous au Château de Walhain ce 4 septembre à 20h, au Château de Bois-Seigneur-Isaac à Braine-l'Alleud le 5 septembre à 20 H et dans les jardins de la maison communale de Lasnes le 6 septembre à 17 H . A l'affiche, Jonathan Dassin. Un concert pour découvrir son univers et quelques grands classiques de Joe pour rendre hommage à son père disparu il y a 40 ans ! "Il y aura les chansons de mon premier album, quelques nouvelles chansons et aussi, parceque c'est une année importante pour ma famille, c'est le quarantième anniversaire du départ de mon papa, et cette année je vais chanter quelques chansons à lui, pour lui rendre hommage" nous confie Jonathan. Jonathan est en pleine prération d'un nouvel album qui devrait sortir courant 2021 Ecoutez l'intégralité de l'interview qu'il nous a accordée !