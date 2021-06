La Caravane aux Chansons à Humain (Marche-en-Famenne) - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... GRANDGEORGE rien que pour vous, en toute intimité, dans la Caravane aux Chansons installée dans les Jardins des ateliers Gerny à Humain (Marche-en-Famenne) . GrandGeorge, c’est l'élégance naturelle, les fulgurances mélodiques typiquement anglaises et la simplicité chaleureuse. Très personnel dans les textes, souvent joyeux, mais jamais creux, ses héros s'appellent Paul Simon, Jeff Buckley, Mozart, Sting ou Richard Bona. Depuis 2015 déjà, il s'affirme comme un artiste sur lequel il va falloir compter, avec un univers fort, des textes inspirés, des mélodies ciselées et une voix impressionnante, qu'il fait voyager dans les graves et les aigües avec une facilité un peu révoltante…, une invitation à rentrer dans son univers pop-folk enthousiaste. A ne pas manquer le 9 juillet à 18H30 à HUMAIN https://070.be/ Grandgeorge était l'invité de Vivre Ici ce jeudi