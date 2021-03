"L'Oracle de la Forêt de Soignes" c'est un superbe ouvrage et 52 cartes à jouer pour honorer la nature et nous inspirer. L'oeuvre d' Amir Bouyahi et Jérome Jadot qui nous invitent à un voyage en compagnie des esprits de la nature qui ont tant à nous apprendre et au coeur même de la forêt miroir de notre existence humaine.

Chaque carte représente une espèce vivant en Forêt de Soignes : arbre, plante herbacée, mammifère, oiseau, insecte, champignon, mousse … Les illustrations – originales – sont signées Romain Simon, artiste-peintre bruxellois, lui aussi depuis longtemps inspiré par la forêt. Dans le livre, écrit par Amir Bouyahi, guide nature et employé à la Société Royale Forestière de Belgique, et Jérôme Jadot, poète, conteur et passeur : outre une présentation succincte de la Forêt de Soignes et une introduction à l’utilisation de L’Oracle, on y trouve surtout les textes spécifiquement écrits pour chacune des espèces : un mot " thème " associé à celle-ci, un court texte poétique, un descriptif de l’espèce et de son rôle dans la nature, et le " message " de la carte.

L’ensemble forme un ouvrage cohérent, instructif et inspirant, accessible à toutes et à tous.

Jérome Jadot était l'invité de Vivre Ici ce mardi "Cela fait pas mal d'années que je fais du travail personnel , des voyages, des rituels, etc et lors d'un voyage au Québec j'ai rencontré un "homme médecine" comme on dit là-bas et voilà, comme je vis au bord de la Forêt de Soignes, dans une propriété familiale, il m'a invité, c'était un moment important dans ma vie, à me poser pendant 28 jours, seul, simplement pour écouter, il n'y avait pas d'autres intentions, prends le temps et écoute ce que la nature a à te dire".

Jérome s'est mis à faire une liste des espèces autour de lui, qu'il connait depuis qu'il est gamin. AInsi est née toute une liste d'espèces d'arbres, d'animaux, d'oiseaux. "Au bout d'un an il m'est apparu que faire un ouvrage et quelque chose de ce que l'on peut appeler un Tarot ou un oracle avec des cartes qui présentent les espèces et des textes liées à chacune de ces espèces" . C'est ainsi qu'est né cet ouvrage aux 52 cartes à jouer.

Et pour plus d'info www.grandemaison.be