L'importance des dates de péremption !

Sur les produits alimentaires, on trouve deux types d’indication : " à consommer jusqu’au " et " à consommer de préférence avant…".

Et si la date est dépassée peut on consommer ?

Ann Wulf "Pour les premiers : plutôt non. Ils sont susceptibles de présenter un réel danger pour la santé. Moralité : on regarde la date quand on fait ses courses, histoire de se laisser le temps de consommer le produit et d’éviter ainsi le gaspillage alimentaire. Pour les seconds : on peut les consommer sans danger après la date. Simplement certaines caractéristiques peuvent changer, comme la texture, le goût ou la couleur. Par exemple le chocolat qui blanchit un peu et dont le goût devient moins prononcé.

Mais attention : la date de péremption n’est valable que tant que le produit est encore fermé et conservé correctement. Donc une fois qu’on l’ouvre, ça ne compte plus. Il y a parfois une mention du genre " après ouverture, conserver au frigo et consommer endéans les 3 jours ". Pour éviter de s’intoxiquer et penser à terminer un produit entamé, on peut par exemple noter la date sur le pot quand on l’ouvre.

Qui fixe la date de péremption ?

"Le fabricant. Il n’y a pas de liste officielle qui dit que tel produit c'est tel type de date et telle durée de conservation. C’est donc le fabricant qui définit le côté " périssable " et la date. Par contre c’est obligatoire d’en indiquer une, sauf pour quelques produits comme les fruits et légumes frais, les vins… Un exemple qui illustre bien ce libre choix du fabricant : les yaourts sont souvent " à consommer jusqu’au " car considérés comme des produits périssables. Sauf que plusieurs tests, y compris effectués par Test-Achats, montrent que les yaourts restent en général bons assez longtemps après la date. Parfois même un mois ! Du coup, Danone, par exemple, vient de commencer à étiqueter ses yaourts " à consommer de préférence avant ".

Dans tous les cas, on se fait confiance, on regarde l’aspect, on goûte et au moindre doute on jette.