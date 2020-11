L'hiver au jardin.. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 27/11/2020 Dans moins d'un mois nous plongerons en saison hivernale.. qui n'est pas, comme on pourrait le croire, une saison morte au jardin ! Chaque saison a son charme et l'hiver peut être coloré au jardin "On dit toujours 'l'hiver il n'y a rien, c'est triste, il n'y a pas de feuilles sur les arbres ', en fait, en hiver, la nature se prépare déjà pour le printemps" nous précise notre "Monsieur Jardin, Marc Knaepen. "On peut avoir un jardin qui est très coloré en hiver et on l'oublie un peu trop ! (..) notamment avec des vivaces qui vont fleurir à partir du mois de décembre, et certaines vont fleurir jusqu'en janvier, voire février et là il faut absolument penser à planter des hébébores (photo), plantes vivaces très faciles de culture . On les installe à mi-ombre ou au soleil, pas trop brulant et elles vont commencer à fleurir durant le plein hiver" On connait l'hébébore classique qui donne des fleurs blanches, mais il existe aussi des hélébores orientales aux coloris divers. L'hiver, saison morte ? Certes non ! - © Whiteway - Getty Images/iStockphoto On peut aussi choisir des abres et arbustes flamboyants durant l'hiver. "Si on a beaucoup d'espace, on peut penser à un cerisier du Japon celui qui porte le nom de "prunus subhirtella autumnalis rosea" (photo) qui est un cerisier qui va fleurir durant toutes les périodes de redoux en hiver (..) on peut aussi planter un jasmin d'hiver qui fleurit jaune ou les viornes qui fleurissent l'hiver (notamment 'viburnum bodnantense dawn') La saison hivenale est aussi la plus propice pour admirer nombre de remarquable écorces d'abres ou d'arbustes que l'on ne voit pas beaucoup durant la belle saison, tels que les cornouillers aux différentes couleurs d'écorces, les bouleaux au choix très varié, certains érables, etc etc... Détails en compagnie de Marc Knaepen