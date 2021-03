L'évolution et la pression de l'homme sur l'environnement

L'évolution... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 26/03/2021 Notre séquence en compagnie de Virignie Hess ! Il est question ce jour.... d'évolution ! En collaboration avec le magazine La Salamandre La Salamandre : éditeur indépendant et sans but lucratif entièrement dédié à une cause essentielle : faire aimer la nature. Partez à la rencontre d'animaux petits et grands ou de plantes incroyables qui vivent tout près de chez vous. Et Virginie Hess vient nous parler ce jour de l'évolution "C'est le gros dossier du dernier magazine La Salamdre et ce dossier il parle de l'évolution naturelle et de la pression humaine. Quand on parle d'évolution, on se place toujours dans une échelle de temps assez longue, on imagine toujours qu'il faut des milliers d'années pour qu'une espèce modifie son organisme, pour s'adapter aux changements de son environnement. Et bien ce n'est pas toujours le cas. Parfois la transformation peut être très rapide et on voit que certaines espèces réagissent à la pression que l'homme met sur l'environnement et réagissent même parfois de manière suprenante (...) dans le monde animal il y a des choses sympas à pointer" Comment fonctionne cette évolution ? "En fait le code génétique contient différents modes d'emploi qui va permettre à un organise de se développer d'une façon ou d'une autre et en fait ce sont les contraintes de son environnement qui va faire qu'à un moment donné il va actionner un mode d'emploi plutôt qu'un autre" Exemple : les Daphnies qui sont des petits crustacés qui vivent à la surface des eaux stagnantes. On a observé quand dans les milieux où il y a beaucoup de prédateurs les individus développent une ex-croissance, une sorte de casque pour se protéger et se faire manger moins facilement. "Ce qui est fou c'est que la descendance de ce groupe d'individus casqués est née casquée aussi, donc une mutation qui s'est transmise même en l'absence de prédateurs. Donc ca veut dire une modification du code génétique qui a induit cet attribut qui est transmis aux générations suivantes sans qu'elles n'aient été en contact avec la modification de l'environnement. Ca permet aux individus d'être protégés dès la naissance. C'est comme ça qu'une espèce quelque part s'adapte aux changements". Les espèces peuvent aussi changer leur comportement telles ces mésanges... ... Ecoutez Virginie Hess qui nous parle aussi de l'action de l'homme sur les changements et les effets qui en découlent