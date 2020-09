L'entreprise de construction Thomas & Piron est à la recherche d'ouvriers qualifiés

L'entreprise de construction Thomas & Piron est actuellement à la recherche d'ouvriers qualifiés... La société Thomas & Piron a pris contact avec le Forem car ils ont plusieurs postes d’ouvriers qualifiés à pourvoir un peu partout en Région Wallonne "Avec la situation sanitaire actuelle nous avons opté pour un recrutement virtuel" nous précise Ismerie Lepère, assistante en Communication au Forem. Les postes à pourvoir en tant qu’ouvriers qualifiés. "Des maçons et des chefs d’équipe, des coffreurs, carreleurs, chauffagistes, une équipe complète de menuisiers spécialisés en bardage, et des couvreurs. Ces postes sont répartis dans toute la Wallonie, ici les régions concernées sont Liège, Libramont/Arlon, Namur/Andenne, Hannut, Charleroi, Ath, Wellin, Marche, Beauraing, Léglise, Leuze en Hainaut et Huy". Les offres d’emploi se trouvent sur le site du Forem donc elles sont visibles par tous mais les conseillers du Forem vont transmettre les offres aux demandeurs d’emploi qui correspondent au profil attendu par l’entreprise Thomas & Piron. Les demandeurs d’emploi sont invités à postuler et leurs dossiers seront analysés afin de vérifier que les compétences demandées par l’entreprise correspondent aux candidatures reçues. Un recrutement virtuel qui aura lieu le 17 septembre en complétant un formulaire en ligne. Plus de détails en compagnie d'Ismérie