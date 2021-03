L'économie circulaire ... Une maison modulaire, des matériaux de récup !

Une maison peut durer des centaines d’années. Mais les besoins changent et on se retrouve à faire des travaux assez lourds : on casse, on ouvre, on remplace, on jette...

"Et si au lieu de ça on pensait son logement comme un lieu qui peut évoluer, être modifié et réparé assez facilement, dont on peut réutiliser les matériaux ? C’est le but de l’économie circulaire mais ça suppose d’y réfléchir dès la conception du projet" Ann Wulf, de l'asbl ECOCONSO

Souvent on achète une maison ou un appartement en fonction de sa situation familiale du moment. Et si la maison pouvait évoluer au gré de la vie ? Et si le logement s’adaptait facilement au fait de vivre seul, en couple, avec une famille ou quand on vieillit ? C’est l’ambition du logement évolutif.

"Par exemple, on rénove et on compte un jour créer des chambres supplémentaires dans les combles mais pas maintenant. On peut profiter des travaux pour déjà prévoir les arrivées d’électricité et éventuellement d’eau. Le jour venu, ça évitera de refaire des crasses et des saignées dans des murs tout bien refaits. Ou bien un dressing pourrait un jour devenir une 2e salle de bain si nécessaire.Autre exemple : un jeune couple souhaite devenir propriétaire au plus vite mais avec un salaire de début de carrière, difficile d’acheter une grande maison pour accueillir la famille nombreuse dont il rêve. Ils peuvent envisager un logement modulaire. Au début, ils installent juste un espace suffisant pour vivre en couple, éventuellement avec un jeune enfant. Le temps que la famille s’agrandisse, ils auront sans doute plus moyens. Il sera alors temps d’ajouter des modules supplémentaire pour accueillir plusieurs chambres.

Aussi, si on construit une maison de plain-pied ou peut-être simplement un garage, on peut prévoir des fondations assez solides pour accueillir un jour un étage. Cet espace pourrait s’avérer utile si on agrandit la famille, pour accueillir un parent en perte d’autonomie ou encore le mettre en location pour en tirer des revenus supplémentaires.