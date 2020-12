L'auteur namurois Arnaud Nihoul présente son 2eme roman "Claymore" - Vivre ici Namur, Luxembourg... L’année dernière, pour son 1er roman Caitlin, Arnaud Nihoul a reçu le Prix CléA- Meilleur manuscrit de l’année et le Prix Saga Café 2019 de la ville de Liège Cet été le prix littéraire de la Sabam, les SABAM Awards , lui a été attribué Le Roman "Ervyn McHardy est maître assembleur dans une distillerie de whisky perdue au large de l’Écosse. Élégant et secret, il est venu s’installer sur l’île d’Ardoran cinq ans plus tôt, rompant avec son ancienne vie. Un jour, un triple drame frappe le lieu où il élabore grâce à son odorat des mariages raffinés entre les fûts. La découverte du corps d’un inconnu et la disparition de deux responsables de la distillerie vont mettre en émoi la petite communauté de l’île et Ervyn décide d’apporter sa contribution – olfactive – à l’enquête, inquiet pour le sort des disparus qui lui sont proches. Avec l’aide de Liam, son jeune assistant et de Heather, une photographe atypique, Ervyn parviendra à reconstituer l’enchaînement des événements dramatiques qui se révéleront bien éloignés de ce qu’ils paraissaient. Mais tout ne sera réglé que lorsque le dernier mystère, une disparition plus ancienne qui endeuille encore la distillerie, sera résolu par cet étrange détective en kilt dont l’arme secrète est son nez." A côté de son métier d’architecte, Arnaud Nihoul consacre tout son temps à écrire. Après quelque quinze nouvelles, dont plusieurs primées, et dix romans conservés dans ses tiroirs, il a enfin osé sauter le pas avec Caitlin De la campagne namuroise, Arnaud Nihoul ne cesse de regarder vers les îles bretonnes et écossaises où il se retire souvent pour imaginer ses prochains romans. Il était l'invité de Vivre Ici ce jeudi L'ouvrage est paru aux Editions Genese https://genese-edition.eu