L'apprentissage des langues ! Que propose le Forem ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Quelles sont les diverses possibilités d'améliorer ses compétences en langues étrangères ? Le Forem propose des modules de formations langues en anglais, néerlandais, allemand et également en Luxembourgeois (sur Arlon uniquement). L’apprentissage d’une langue peut se décliner au travers de diverses méthodes. A vous de choisir la formule qui vous convient en fonction de vos besoins et attentes. Ecoute Isabelle Hubert