L'ancien finaliste de The Voice, Julien Michel, a bien profité du confinement ..

Julien Michel, ex finaliste The Voice - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/05/2020 Finaliste de la saison 6 de "The Voice" Julien Michel de Habay-la-Neuve a bien profité du "confinement"... "Ma carrière musicale elle est mise en parrallèle avec mes études en sciences économiques que j'ai terminé à Liège. Le projet est de prendre un an pour voir si c'est possible de vivre de la musique, mais avec le confinement c'est un peu moins représentatif que cela aurait pu être (...) . J'ai eu une idée avec les anciens talents de la saison de faire une vidéo en confinement. J'ai contacté la productrice de l'émission avec qui je suis parti en Israel l'an passé pour l'Eurovision. Je lui ai proposé le projet . Elle a été tout de suite emballée. Elle s'est dit pourquoi pas dans le cadre de l'émission Eurovision organisée par la la RTBF.. " confie Julien à Jean-Marc Decerf Julien et ses compères de The Voice se sont donc lancés dans un "cover" de "Volare"... "L'enregistrement n'était pas évident. J'ai du contacté à tatons et j'ai récolté une bonne quinzaine de candidats de diverses saisons de The Voice. Il a fallut répartir le texte et leurs demander de s'enregistrer sur telle phrase et leur demander de me renvoyer et l'audio et la vidéo afin de centraliser tout cela" C'est la RTBF qui a monté l'ensemble des vidéos et pour l'audio, c'est Julien qui s'en est chargé Un beau projet dont la vidéo est déjà visible sur la page facebook de The Voice. Ecoutez Julien !