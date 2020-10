L'Almanach dit de Liège explore la province de Namur et ses vignobles - Vivre ici Namur,... L'Almanach dit de Liège 2021 témoigne d'une tradition éditoriale vieille de plus de 400 ans. Sa plus ancienne version (1626) dévoilait déjà les influences des astres sur le cours des choses humains, tout en prodiguant des conseils pratiques, médicaux et ménagers, des histoires et des anecdotes sur les affaires du temps. Depuis quelques années, outre les prévisions météorologiques, les conseils de jardinage avc la lune, les trucs et astuces de grans-mères, les auteurs mettent un focus sur une de nos région pour en dévoiler les attrait et singularités ! La livraison 2021 sera consacrée à la province de Namur et notamment à ses vignobles ! Namur, ses nombreuses richeses patrimoniales comme le Musée Rops, la Citadelle, ses spécialités gastronomiques aussi ses grands chantiers de rénovation comme le nouveau Delta, l'Enjambée, le Grognon ou encore la nouvelle gare ! Dinant, l'abbaye de Maredsous, Rochefort et ses environs ou encore Treignes et le Domaine de Chevetogne évoquent pour leur part plus largement la province. La province de Namur, c'est aussi la culture du vin... Ecoutez Sophie Levie autrice de l'Almanach dit de Liège spécial Namur invitées de Vivre Ici ce mercredi