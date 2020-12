L'Agenda Jardin Weyrich - Mon Jardin 100 % Nature

L'agenda jardin 2021 - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 14/12/2020 Pratique, concret, rédigé à la façon des anciens almanachs, votre Agenda Jardin 2021 va vous permettre de mener à bien toutes vos activités de jardinage ! Semis, plantations, tailles, rempotages et soins divers n'auront plus de secrets pour vous . Ses pages de calendrier vous permettront de noter vos travaux et vos rendez-vous . La thématique de cette édition "Mon Jardin 100 % Nature". Chaque mois, découvrez un nouvea uthème et faites le plein d'informations aussi précieuses qu'utiles pour réussir votre potager ! Sans oublier le calendrier lunaire Détails en compagnie de Violaine Marchal, rédactrice en chef de 'L'esprit Jardin", mensuel 100 % belge qui parait lui aussi aux Editions Weyrich : weyrich-editions.be