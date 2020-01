L'agenda du Réseau IDée en ce début d'année

Christophe Dubois nous présente l'agenda du Réseau Idee - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... L' asbl "Réseau IDée" - Information et Diffusion en éducation à l’environnement - existe depuis 1989. Réseau des associations actives en l'Education relative à l’Environnement (ErE) en Wallonie et à Bruxelles, il compte plus de 120 membres. Le Réseau IDée offre aux enseignants, animateurs, formateurs, éco-conseillers, parents, citoyens... une information claire et centralisée sur l'ErE : les outils pédagogiques existants, les organismes d'éducation à l'environnement actifs en Wallonie et à Bruxelles, leurs activités (animations, formations, stages, balades...), les démarches pédagogiques, etc. Pour ce faire, le Réseau IDée met à disposition du public deux centres de documentation, propose un accompagnement et des conseils personnalisés, fait circuler l’info (outils, adresses, etc.) via : le site, le magazine Symbioses, diverses newsletters, des inventaires de stages et de formations, ou encore le webzine Mondequibouge.be. Christophe Dubois, du Réseau Idée, nous a rejoint en studio ce mardi pour nous détailler le programme des activités de ce début d'année, avec entre autres un atelier des "Philous Créatifs" à Villers-la-Ville ce vendredi 10 janvier... Ecoutez le