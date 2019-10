L’accueil solidaire de Jambes vous ouvre ses portes et appelle aux dons de vivres

Anticipant l’ouverture du plan hivernal, l’accueil solidaire de Jambes fait peau neuve et organise une journée porte ouverte le mercredi 23 octobre.

Le site transformé élargit son accueil sans-abri à tous les habitants pauvres et précaires des quartiers environnants. Tous y trouveront un accueil convivial et, pour les personnes les plus démunies, une aide au maintien dans leur logement, grâce à une amélioration de leurs moyens financiers disponibles.

L’accueil solidaire de Jambes reçoit tous les visiteurs le mercredi 23 octobre. Les dons de vivres non périssables sont les bienvenus : denrées alimentaires sèches, conserves, plats préparés longue conservation, biscuits, café pour l’accueil…

Adresse : Trou Perdu n°7, 5100 Jambes

L’accueil est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h, les mercredis et vendredis de 8h à 16h et également chaque samedi et dimanche matin durant le plan hiver, à partir du 1er novembre jusqu’au 31 mars. L’accueil solidaire est parfaitement intégré dans le Relais Social Urbain Namurois. La fréquentation affiche une hausse de 40%