L'Abbaye de Villers-la-Ville met à disposition de tous des idées d'activités en ligne. - Vivre... Pour les aînés, douze épisode de l'histoire des moines avec son "vlog" humoristique doté d'un brin de pédagogie . Neuf podcasts . Ces capsules audio racontent de façon décalée et ludique le quotidien du monastère et l'histoire étonnante de certains moines . Du nouveau contenu sur des sujets d'intérêts qui présentant l'Abbaye sous toutes ses facettes . Pour les plus jeunes Pour les plus jeunes, l’Abbaye met à disposition des dossiers d'activités disposition et un carnet-jeu téléchargeables. Ces dossiers donnent des informations sur le monastère et ses habitants et surtout des fiches d'activités instructives et amusantes pour les enfants, en lien avec leur programme scolaire. Un carnet ludique invite les enfants à jouer avec des reconstitutions dessinées de l’Abbaye au Moyen Age. Détails en compagnie de Jean-Claude Gerlache que Terry Lemmens a contacté ce mardi