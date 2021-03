"Ko Lantho" activité pour les enfants au Relais des Rêves à Grez-Doiceau dès le mois d'avril -... Inspirée de l'émission Koh Lanta l'activité concerne les enfants de moins de 12 ans mais ausi les ... adultes "C'est une aventure de deux heures qu'on redémarre au Relais de Rêves à Grez Doiceau (...) Pour se sortir de la crise on a développé toute une série de programmes complètement fous adaptés à toute la famille ! " nous précise l'organisateur David De Bruyne. Un programme "complètement fou" adapté à toute la famille (groupe de 10 personnes max) "On accueille bien sûr les enfants, mais accompagnés de leurs parents, mais on a parfois des groupes d'adultes qui viennent s'amuser pendant deux heures et qui viennent s'éclater et ce qui est super c'est que, un des plus grands remerciements que j'ai c'est quand des enfants disent 'papa, on est passé de l'autre côté de la télévision'"! NINJA GREZIOR et KOH LANTO au Relais des Rêves de Grez Doiceau. Les places sont limitées, réservez les vite avec votre bulle de 10 pers au 0473 94 25 31 ou sur alleluias@&skynet.be. 25 euro pour les enfants de 5 à 10 ans & 30 euro pour les grands enfants. 11 avril : Ninja Grezior 17 et 18 avril : Koh Lanto 24 et 25 avril : Ninja Grezior 31 avril et 1er mai : Ko Lantho Plus de détails en compagnie de David De Bruyne https://www.lerelaisdesreves.be/