Kevin Marot, Mister Tattoo Belgium 2021 ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... L'Arlonais Kevin Marot élu Mister Tattoo Belgium ! Une soixante de candidats au départ et le grand vainqueur, c'est l'Arlonais Kevin Marot . Après des mois de préparation acharnée, c'est avec une grande détermination que Kevin a remporté ce concours. "En 4 mois j'ai perdu 16 kgs. J'étais tatoué, et du coup je me suis dit 'pourquoi pas ?' ce serait une belle preuve de détermination de participer au concours " nous confie-t-il. Le concours "Mister Tattoo" est unique en Europe de par son originalité. Ouvertau 18 à 50 ans suivant plusieurs catégories, il se veut être la référence des concours de beauté pour tatoués grâce notamment à ses divers préceptes mettant en exergue l’art des tatouages, l’histoire qu’ils véhiculent ou encore en voulant les démocratiser en cassant les codes de la société. C'est aussi un jugement porté sur le physique. Après de gros efforts pour perdre ses kilos superflus, ce prix est une belle reconnaissance pour le trentenaire. Qui maintenant espère signé des contrats ..... Ecoutez le