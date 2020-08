Journées découverte métier dans la filière bois - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Le Centre de compétence Forem Wallonie Bois situé à Libramont, organise dès la rentrée de septembre 4 journées " découverte métier " dans les métiers de la filière bois afin que les demandeurs d’emploi aient la possibilité de rencontrer et d’échanger avec les formateurs spécialisés dans ce domaine. "Les sujets abordés lors de cette découverte seront les conditions d’exercices de ces métiers et l’évolution de ceux-ci dans un secteur en constante mutation. Au programme de la première journée une information sur le métier de menuisier d’intérieur et jardinier en parcs et allées, ensuite menuisier spécialisé dans le pilotage de machine CNC, puis dessinateur en construction, et pour terminer, lors de la 4ème journée sera abordé le métier de constructeur – monteur en structure bois" nous précise Ismérie Lepère, Assistante en Communication au Forem "Au terme de chaque séance, le centre proposera aux chercheurs d’emploi un essai-métier de 3 à 4 jours. C’est lors de ces essais-métiers que nos futurs stagiaires pourront entrer en contact avec la matière, l’outillage et le matériel de pointe utilisés tout au long des cursus de formation" Détails en compagnie d'Ismérie Lepère !