Journée de grève mondiale pour le climat ce 20 septembre ! Les jeunes ont-il le droit s'absenter de l'école ?

Manif pour le climat ! Qu'en est-il de l'abstention scolaire ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Vendredi 20 septembre, une nouvelle grève mondiale pour le climat est organisée et marquera le coup d’envoi d’une semaine d’action en Belgique, à la veille du grand sommet climatique organisé par les Nations Unies à New York. Ce sommet aura lieu le 23 septembre prochain en présence de Greta Thunberg. Les jeunes veulent faire bouger les choses mais veulent aussi être informés ! Et niveau information, INFOR JEUNES notamment, est là pour répondre aux questions des jeunes sur tous les sujets qui les touchent de près ou de loin. Une grande manifestation est prévue ce vendredi à Bruxelles. On y attend beaucoup d'adolescents et de jeunes gens venus des quatre coins du pays, la plupart toujours scolarisés . Mais ces jeunes ont-il le droit de s'absenter de l'école ? Ecoutez Adeline Dujardin d'Infor Jeunes