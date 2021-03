Journée d'estimations gratuites à Franc-Waret - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Le Domaine de Franc-Warêt vous ouvre exceptionnellement les portes de ses jardins ce samedi 13 mars. Balade et food trucks seront au rendez-vous pour les gourmands. Lors de cette journée il sera possible de faire estimer vos objets gratuitement et confidentiellement de 10h à 18h30 sans rdv et sans interruptions...Partez dès maintenant à la recherche de vos trésors dans vos armoires et greniers ! Une Equipe d'experts spécialisés vous accueillera en compagnie d'Anne-Catherine Verwaerde, de l'émission Affaire Conclue, aux Ecuries du domaine de Franc-Warêt. Laudine de Pas directrice de vente www.fwauction.com était l'invitée de Vivre Ici ce jeudi ! Elle nous explique .. https://www.franc-waret.com/