Jeunes et voyage : comment découvrir d'autres pays en réduisant notre impact sur l'environnement... La thématique que nous allons aborder aujourd’hui en compagnie d'Infor Jeune interessent les jeunes qui désirent voyager autrement qu’en avion. Eloise d’Infor Jeunes va nous expliquer quelques alternatives qui s’offrent aux jeunes. Eloise Chopin "Depuis peu, les belges peuvent de nouveau voyager. Nous rencontrons d’ailleurs de plus en plus de jeunes qui se questionnent sur leur impact environnemental. Certains décident d’ailleurs de réduire ou même bannir les trajets en avion. Pourtant ils aiment découvrir d’autres pays". Est ce qu’un jeune qui désire voyager peut le faire en polluant moins ? "Oui, tout à fait. Plusieurs alternatives existent pour voyager en diminuant son impact sur l’environnement. Il y a des alternatives qui demandent un peu d’entrainement car elles sont plus sportives, d’autres demandent du matériel ou bien demandent un petit plus de temps pour arriver à destination. Dans tous les cas, il s’agira d’une belle aventure si celle-ci est bien préparée" précise Eloise Comment un jeune qui désire polluer le moins possible peut-il faire pour voyager et quand même être dépayser ? "Il faut savoir qu’il ne faut pas forcément traverser un océan pour être dépaysé. Nous avons près de la Belgique beaucoup de beaux endroits avec des infrastructures adaptées à des jeunes qui désirent polluer le moins possible en voyageant par exemple en vélo. Il est possible de voyager par ce biais à travers toute l’Europe. Il existe plusieurs trajets européens spécialement conçus pour les cyclistes. Les jeunes pourraient par exemple partir de l’Espagne pour atteindre la Finlande. Il est aussi intéressant pour les jeunes de savoir que du matériel peut être loué et même des vélos électriques pour les moins téméraires. Et si jamais un jeune n’aime pas le vélo, lui est-il possible de plutôt se déplacer à pied ? "Oui évidemment mais alors il devra le combiner avec un autre moyen de transport s’il souhaite partir plus loin. Il peut utiliser des sentiers de randonnées, les GR, ceux-ci existent dans la plupart des pays et ont des niveaux de difficultés différents suivant si on marche près de la mer ou à la montagne par exemple. Mais de nouveau ça ne s’improvise pas, il faut planifier". Plus de détails encore en compagnie d'Eloise Chopin