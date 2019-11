Jean-Claude Servais : "Au-delà du trait"

Alors qu’il vient juste de sortir sa nouvelle BD "Le fils de l’ours", le dessinateur Jean-Claude Servais est mis à l’honneur à Bastogne avec l’exposition intitulée "Au-delà du trait".

A travers une sélection de 120 planches originales et une scénographie immersive, Piconrue -Musée de la Grande Ardenne dévoile l’univers singulier du dessinateur et raconteur d’histoires Jean-Claude Servais.

Amoureux de la Gaume et de l’Ardenne, Jean-Claude Servais nous transporte dans son univers où se côtoient réel et fantastique. Son coup de crayon sensible et précis révèle son attachement à la terre, à la faune et à la flore, à la vie simple loin de la fièvre du monde civilisé, à l’imaginaire et aux mystères de la forêt et surtout à la femme, qu’il croque sous les traits d’héroïnes libres, rebelles et sensuelles…

Servais s’impose comme un artiste incontournable dès les années 80' avec La Tchalette, Tendre Violette, Isabelle… Après 40 ans de carrière et autant d’albums à succès, tant en Belgique qu’à l’étranger, il est considéré comme l’un des auteurs majeurs du 9e art belge et est devenu un véritable symbole dans sa région.

Chaque nouvel album transporte le lecteur dans l’univers très personnel de Servais où se côtoient réel et fantastique. Son coup de crayon sensible et précis révèle son attachement à la terre, à la faune et à la flore, à la vie simple loin de la fièvre du monde civilisé, à l’imaginaire et aux mystères de la forêt et surtout à la femme, qu’il croque sous les traits d’héroïnes libres, rebelles et sensuelles…

Notez que l’exposition "Au-delà du trait" est accessible jusqu’au 27 septembre 2020.

Lieu : Place en Piconrue 2 à Bastogne

Horaire : de 10h à 18h (dernière entrée à 17h). Fermé le lundi.

Infos : Piconrue – Musée de la Grande Ardenne – 061/55.00.55 – www.piconrue.be