"J’élèverais bien des poules !" : quelques conseils pour en prendre soin

J'éleverais bien quelques poules ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 27/05/2021 Notre séquence en collaboration avec Nature & Progrès. Il est question de jours de poules ! Avoir quelques poules au jardin, c'est une pratique très en vogue. De plus en plus de personnes se laissent tenter ! Laura Vlemincq de Nature et Progrès "Le gros point positif (outre le fait d'avoir des oeufs frais) ça permet de réduire le volume de nos poubelles avec les restes alimentaires et par conséquent de diminuer la pollution et le prix lié au ramassage des déchets. Et puis il faut savoir aussi qu'on peut utiliser les poules pour manger les limaces au potager". Quel type de poules ? "Dans ce cas ci on parle des oeufs, donc il faut faire attention à prendre des races pondeuses et aussi chez des éleveurs qui sont reconnus. On peut par exemple prendre la race gauloise (photo) et une chose à savoir c'est que les poules sont à remplacer tous les trois ans " Au niveau alimentation, privilégier les mélanges de graines labellisés BIO (une priorité chez Nature et Progrès), les restes de cuisine, si c'est frais et en bon état sanitaire (rappelons qu'une poule n'est pas une poubelle !!) et sachez aussi qu'il est important de leur donner des .... coquilles d'oeufs, de moules ou encore d'huitres séchées, écrasées évidemment ! Ca permet des coquilles résistantes. Qui dit poule, dit poulailler "Le poulailler vas servir de dortoir. Il doit être en bois, surélevé, à l'abri de l'humidité et des rongeurs. Il faut également changer très régulièrement la paille et il faut prévoir un pondoir, un endroit isolé où la poule va pouvoir pondre en toute tranquilité " Important aussi : prévoir un parcours extérieur enherbé. Les poules aiment gratter et manger de l'herbe pour complèter leur alimentation. Qui dit poule dit prédateurs… Comment peut-on les protéger ? Installer un volet qui se ferme automatiquement le soir pour éviter les fouines et renards . Ou une porte que l'on ferme chaque soir ! Attention, un jour d'oubli et le renard sera là !! Prévoir aussi des abris dans leur parcours à l'extérieur (buissons, arbustes ... ) Les poules les sous bois ! Et les maladies ? "Si la poule est élevée à l'abri de l'humidité et qu'elle a une bonne nourriture il y peu de soucis de santé à se faire. Il faut juste faire attention aux poux et aux puces". Et ce en nettoyant régulièrement le poulailler et prévoir un bac avec du sable sec pour que la poule puisse se secouer les plumes et se nettoyer elle même. Pour en savoir plus, livre à recommander Livre aux éditions Terre Vivante "J’élèverais bien des poules ". L’auteur s’adresse à ceux qui souhaitent débuter et récolter des œufs, mais à ceux qui désirent élever des poulets de chair. En vente à la librairie de N&P située à Jambes ou sur la boutique en ligne de Nature & Progrès via www.natpro.be.