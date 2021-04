Iris s'est lancée dans la commercialisation de thé ! Et ca marche !

Iris nous partage sa passion pour le thé - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Elle a 24 ans, elle est originaire de St Servais, elle est étudiante à l'Hennalux. Iris Hustin est aussi une jeune femme passionnée par le ... thé ! Iris était notre invitée ce mercredi "J'avais deux jobs étudiant avant le Coronavirus et comme l'un était dans l'Horeca et l'autre dans le recrutement de donateur j'ai perdu les deux. Ca a fait une grosse perte au niveau financier et comme je suis maman d'une petite fille il fallait faire rentrer les sous et donc ce projet, qui était prévu pour la fin de mes études, j'ai décidé de le lancer plus tôt que prévu" nous confie-t-elle. Elle se lance donc dans le commerce de thé, mais pas n'importe quel thé "J'ai cherché un fournisseur qui me garantissait que tous mes thés étaient éthiques et durables, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc il n'y pas de travail des enfants dans les théicultures, il n'y pas de mariage forcé des petites filles. C'est un thé qui pousse sans pesticides, ça c'est super important quand on sait qu'il y a quelques années on avait fait quelques études et que certains thés crevaient le plafond. Donc avoir un thé garanti sans pesticides, équitable et surtout avec un empreinte carbone qui est réduite au maximum, c'était très important pour moi". Au niveau des associations, la jeune femme estime ne pas encore avoir l'expertise pour le faire et fait donc actuellement confiance à son fournisseur. Elle propose actuellement 35 sortes de thé ! Ecoutez l'interview qu'elle nous a consacrée.