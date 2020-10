"Instablegram" un nouveau clip pro !

Nous avions déjà eu le plaisir de recevoir Victoria il y a quelques mois à l'occasion de la sortie de "Covider une bouteille ce soir", c'était pendant la période de confinement, un clip réalisé à l'aide d'amis.. et ce à distance.

Dans le clip "Fuck Racisme" plusieurs Namurois mobilisés. Un projet qui tenait à coeur à la jeune femme

"En fait c'est vraiment ce qui s'est passé avec Georges Floyd. J'ai eu un véritable choc en voyant cette vidéo et du coup j'ai contacté des amis qui sont aussi dans la musique ou dans la danse et j'ai dit 'venez les gars, on se mobilise, on fait quelque chose, j'ai besoin de m'exprime par rapport à cela, même si je ne suis pas la première à être concernée, mais j'ai envie d'apporter mon soutien à ce qui se passe. Et ça s'est fait très rapidement et du coup on a été 39 à créer un clip et dans la musique on est 4 - 5 et tous les autres sont dans le clip" nous précise Victoria.

Via leur art respectif à chacun, c'est un beau soutien qui est apporté via ce clip. "on essaie de contribuer à un changement".

Victoria nous propose donc un clip .. "Instablegram" . Un projet qui tenait à coeur à la jeune femme. Un tournage avec des professionnels ! Elle nous en parle avec passion !