Insolite : adoptez un ... bébé corail !

Vinciane est aussi la présidente de l'asbl Bubbles & More qui s’engage, tant en Belgique qu’à l’étranger, à sensibiliser à la protection de l’environnement aquatique, en mettant un accent particulier auprès de la communauté des plongeurs. Outre son objectif principal relatif à la préservation et à la propagation des récifs coralliens par la formation de plongeurs certifiés à la plantation de coraux, Bubbles & More organise des plongées “loisir” ainsi que des nettoyages de rivières. D’autres activités sont prévues pour sensibiliser les plongeurs et non plongeurs à l’écosystème aquatique et à la vie marine, à l’écologie et au développement durable : conférences, expositions itinérantes, activités didactiques sur le terrain, dans les écoles, auprès des clubs de plongée et d’associations sportives et de loisirs intéressées par la cause.

"Je suis jardinière du corail. C'est un peu atypique. On connait les jardiniers qui ont la main verte, moi je suis jardinière à la main bleue" nous confie Vinciane.

"En fait ces parti d'une blague avec un ami qui me dit un jour 'tiens Vinciane, toi qui t'intéresse toujours à tout ce qui est petit quand tu plonges, tu sais qu'il existe une formation de jardinière de corail' et en fait je n'avais jamais entendu parler de ça et j'ai pris quelques renseignements et j'ai trouvé une association qui est basée en france et qui est en fait la branche française d'une association internationale qui forme en milieu marin des jardiniers de corail".

Le but est bien sur la préservation des récifs coraliens. "L'océan c'est un des deux poumons de la terre. Plus de 50 % de l'air que l'on respire provient des océans et en fait les récifs coraliens abritent plus d'un quart des espèces sous-marines et ils sont en danger. "

De fil en aiguille le sujet a de plus en plus passionné Vinciane Jacquiez et elle s'est donc lancé dans la préservation de ce patrimoine et à la sensibilisation.

Vous pouvez la soutenir en ... adoptant un corail. Il vous en coûtera la modique somme de 25 euros !

Ecoutez l'interview qu'elle nous a consacrée