Inscrivez-vous pour la deuxième agora de Nassonia projet de co-gestion de la forêt de St -Michel-Freyr

Maïté Loute nous dit tout sur Nassonia et la deuxième agora - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Nassonia, projet de co-gestion de la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr par la Wallonie (le Département Nature et Forêt du Service Public de Wallonie) et la Fondation Pairi Daiza, a pour ambition de mettre en place une gestion innovante des espèces et des habitats naturels pour rendre cette forêt plus résiliente. Nassonia souhaite être un laboratoire ouvert à la recherche dans toute une série de matières et réunir les compétences diverses et complémentaires de nombreux acteurs autour d’un sujet commun : la forêt. La forêt restera comme aujourd’hui, accessible aux promeneurs pour en partager le caractère exceptionnel et les inviter à vivre une expérience forte. Cette forêt jouera de la sorte un rôle de sensibilisation à l’importance de cet écosystème. Nassonia organise sa 2eme agora sur les communes de Tenneville, St Hubert, Ste Ode, Wellin, Libramont, Tellin et Nassogne. A cette fin 22 participants sont recherchés. Maîté Loute, coordinatrice du projet qui nous en dit tout d'abord un peu plus sur Nassonia "Il s'agit d'un projet de co-gestion de la forêt publique de St Michel Freyr (...) avec les agents forestiers du Département Nature et Forêt et une équipe de 30 personnes dont je fais partie, d'un bureau d'étude en ingéniérerie environnementale. C'est vraiment une équipe mixte qui travaille autour de la thématique de la forêt et d'essayer de pallier aux différentes menaces qui pèsent sur nos forêts aujourd'hui. On le voit avec les sécheresses répétées, les différentes maladies qui portent atteinte aux arbres ... on voit que ce sont des écosystèmes qui sont fragiles et donc le projet Nassonia a pour but d'apporter sa pierre à l'édifice et de proposer un mode de gestion de la forêt qui se veut innovant et différent pour essayer de proposer quelque chose pour l'avenir de nos forêts". Tous les deux ans est organisée une agora "Un des aspects de ce projet c'est d'essayer d'inviter un maximum de gens autour de la table, en tout cas ceux qui ont envie de retrousser leurs manches et de retrousser leurs méninges on pourrait dire et de réfléchir ensemble à des projets concrets et à participer à notre programme d'actions . On va à la fois chercher des citoyens mais également des acteurs du territoire qui se sentent concernés comme des associations naturalistes, des maisons du tourisme, des associations, des strutures qui ont un lien avec la forêt ou avec les promenades, les locations de VTT , des gîtes... " Sont recherchés des personnes qui habitent et qui connaissent le territoire concerné et qui ont des compétences différentes, mais toutes liés à la forêt. Trois séances d'informations au programme : les 20, 21 et 22 avril et ce en ligne ! On vous y expliquera ce qu'est Nassonia et en quoi consiste l'agora. Si vous êtes intéressé, inscrivez vous via le site NASSONIA dans l'onglet "Nassonia à besoin de vous" 22 citoyens sont recherchés ! Plus de détails encore en compagnie de Maïté Loute