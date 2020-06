Inscrivez vous au "Challenge des Coiffeurs" à Villers-la-Ville

"Challenge des Coiffeurs" à Villers-la-Ville - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Brigitte Hogge a créé il y a plus d'un an un groupe de marche sur Villers-la-Ville "Je marche pour ma forme", destiné à se bouger, mais surtout à créer du lien. Suite au confinement, les marches ont dû être arrétée et Brigitte a voulu entretenir ce lien... Elle avait entre autres proposé à celui qui le souhaitait de participer au Covid19km-Challenge. Plusieurs s'y sont inscrits et ils ont échangé leurs balades, des photos, des petites anecdotes par mail. Cela a permis à certains de ressortir et à d'autres de reprendre certains contacts. Que du positif. Forte de cette expérience positive, Brigitte Hogge a souhaité refaire quelque chose et de là ce projet est né. "Le challenge des coiffeurs, ce que je propose, c'est de marcher au minimum 22 km sur le mois de juin. Je pense que cela est à la portée du plus grand nombre. Le chiffre 22 vient du fait que j'ai contacté tous les coiffeurs de l'entité pour voir le prix d'une coupe de cheveux hommes et femmes, tout cela nous donne une moyenne de 22 euros et nos objectifs, c'est de récolter de l'argent. D'une part pouvoir soutenir les coiffeurs qui ont été compactés comme d'autres professions et en même temps offrir une coupe de cheveux à 77 personnes qui vont étre choisies par le CPAS de Villers-la-Ville" nous détaille Brigitte contactée par Terry Lemmens. Bien entendu "on fait ce que l'on veut ! On peut faire les 22 kms en une fois ou on peut marcher 150 kms si l'on veut, mais le minimum est de 22 sur le mois de juin". Chaque participant s’engage à soutenir l’action " coupe de cheveux " en achetant virtuellement une coupe de cheveux, ½ coupe, ¼ de coupe … ou plusieurs coupes de cheveux Toutes les infos via notamment cette page FACEBOOK