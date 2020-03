Initiez-vous à la photographie animalière - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Durant 3 jours cet été, Thomas Meunier vous propose de vous initier à la photo animalière Ce stage proposé par un professionnel de la photographie animalière se donnera chez Thomas Meunier, dans la région de Dinant. Vous découvrirez les différentes techniques d'observations de la faune sauvage, de camouflages et d'affûts Vous pratiquerez plusieurs sessions d'affûts afin de photographier les oiseaux forestiers et les mammifères En tant que guide nature, Thomas partagera avec vous ses connaissances naturalistes sur les animaux de nos régions. - Cours photo de base pour l'animalier. - Affût aux oiseaux forestiers - Affût aux écureuils - Affût aux chevreuils - Découverte de la macro et proxi photo - Débriefing et éditing des photos - Logement dans le gîte à côté de la maison - Repas du terroir mitonnés par votre hôte - Du 08 au 10 juillet - Du 12 au 14 octobre - Du 23 au 25 novembre Attention, places limitées à 4 personnes max. Niveau: Débutants Hébergement tout confort en gîte. Repas et boisson compris. Prix : 450 euros. Toutes les infos via le site http://thomasmeunier.be/workshops/