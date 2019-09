Infusion d'épluchures de poires .... zéro déchet !

La recette d'infusion d'épluchures de poires ... - Vivre Ici Namur, Brabant wallon, Luxembourg -... Nous sommes à la veille de l'automne, la récolte des fruits va battre son plein ! Et ce mardi il est question dans votre Vivre Ici de cuisiner zéro déchet Et c'est d'un fruit goûtu dont il est question dans la recette que nous propose Candice Kother, la poire, mais également son épluchure ! Infusion d’épluchures de poires zéro déchets Placez des épluchures de poires sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournée 30 minutes dans un four préchauffé à 130°. Cette cuisson basse température va vous donner des pelures semi-disséquées Conservez-les dans un bocal hermétique stérilisé (5 minutes à l’eau bouillante). Faites une infusion en plaçant quelques lamelles de poires au fond d’une tasse et recouvrez d’eau frémissante. Ajoutez un clou de girofle pour sa saveur chaude et ses propriétés antibactériennes. Laissez infuser 10 minutes avant de consommer.