Infor Jeunes c'est quoi ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 26/08/2020 Reprise ce mercredi dans votre émission Vivre Ici de notre rubrique "Infor Jeunes" en compagnie d'Adeline Dujardin Mais qu'est-ce donc ? Infor Jeunes, c’est une association qui s’est donné pour mission, il y a déjà plus de 40 ans, d’aider les jeunes à prendre conscience des éléments sociaux, culturels, économiques et politiques qui les concernent et à les aborder avec un esprit critique. Alors, quelle tranche d'âge se cache derrière le terme "jeunes" ? "" Jeunes ", ça veut tout et rien dire à la fois ! Et en ce qui concerne Infor Jeunes, on entend par là la tranche d’âge 12-26 ans" précise Adeline Dujardin "Ca ne saute pas aux yeux comme ça mais en fait, ce sont les années qui s’étendent de la première année du secondaire à la fin des études supérieures et donc à l’entrée sur le marché de l’emploi" Quel genre d'information peut-on demander à Infor Jeune "On peut TOUT demander, puisqu’Infor Jeunes est précisément là pour répondre à toutes les questions qu’un jeune pourrait se poser, à différentes étapes-clé de sa vie ; et ce qu’il soit élève du secondaire, étudiant du supérieur, jeune travailleur, demandeur d’emploi" Et cela brasse beaucoup de thématiques emploi, enseignement, fiscalité, formation, job étudiant, citoyenneté - justice & aide à la jeunesse, logement, loisirs & vacances, mobilité internationale, multimédia, protection sociale, qualité de vie, et enfin, vie familiale et affective. Par quels moyens un jeune peut-il s'adresser à Infor Jeunes ? "La première chose à savoir, c’est qu’il existe 15 centres Infor Jeunes en Wallonie. Et ces centres, ils organisent des permanences, c’est-à-dire qu’ils sont disponibles pendant un certain créneau horaire pour répondre aux questions des jeunes, que ce soit dans leurs locaux directement ou par téléphone, voire même via les messageries des réseaux sociaux" poursuit Adeline Dujardin. Vous souhaitez en savoir plus ? Ecoutez l'intégralité de l'interview d'Adeline et/ou surfez sur le site www.inforjeunes.be