Virginie Hess nous détaille les formations Natagora - Vivre Ici Namur, Luxembourg et Brabant... Reconnue comme institution scientifique au niveau fédéral, l'association Natagora vous propose de nombreuses formations .. De l’ornithologie à la botanique, en passant par l’entomologie et la photographie, l’approche théorique et les nombreuses sorties sur le terrain ont pour objectif de mieux faire connaître la nature, afin de former les acteurs de sa protection. Détails en compagnie de Virginie Hess