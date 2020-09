Inc'Rock Festival à Incourt ce prochain week-end - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Rendez-vous sur le site de la Carrière d'Opprebais (Incourt) ces 12 et 13 septembre pour l'Inc'Rock Festival Les amateurs de festivals pourront retrouver l’Inc’Rock, festival de musique à Incourt, dans une nouvelle formule adaptée à la situation sanitaire. L’Inc’Rock BW Festival fête ses 15 ans cette année… et 2020 ne ressemblera décidément à aucun autre millésime ! "C'est beaucoup d'incertitude pendant de nombreux mois. On était les premiers à devoir avoir lieu en 2020 et on a été les premiers à reporter et puis finalement on vient avec un produit qui a été totalement créé de toutes pièces et une affiche qui finalement est très attrayante" nous précise Benoit Malevé, organisateur. Faire l'impasse ne semblait pas une option pour les organisateurs. Alors, avec l’aide de formidables artistes et de toute une équipe motivée, ils nous proposent un incroyable line up à déguster en toute intimité, dans le respect strict des conditions sanitaires qui seront bien sûr d’application. Deux concerts à vivre en petit comité intime de 200 personnes et quelques surprises à la clé : Samedi 12 septembre : JUICY + DELTA ou KONOBA + KID NOIZE (26 € pour deux concerts, frais inclus) Dimanche 13 septembre : SAULE + TYPH BARROW ou GRANDGEORGE + CALI (31 € pour deux concerts, frais inclus) https://www.incrock.be/ Détails en compagnie de Benoit Malevé. Nous avons aussi pris contact avec Thyph Barrow et Grandgeorge (également dans le cadre de B-Side Experience )