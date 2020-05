Impact du Coronavirus sur le quotidien des jeunes ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... On poursuit notre "Foire aux questions" en compagnie d’Infor Jeunes relative à l’impact du coronavirus sur le quotidien des jeunes « Je souhaite faire des études de médecine ou dentisterie. Quand vais-je pouvoir présenter l’examen d’entrée ?» "C’est une question qui parait toute simple mais c’est intéressant qu’on en parle puisqu’en fait, il y a eu un premier report, dû à la situation actuelle, et que ce report a été revu par la suite, après concertations dans le secteur ! Il y a donc plusieurs dates qui ont circulé et il est possible que la confusion règne encore. Les dates à retenir sont finalement : le 28 août et le 12 septembre. La session du 28 août se fera au Heysel et celle du 12 septembre sera décentralisée dans les différentes universités du pays." nous précise Adeline Dujardin. « Quand puis-je retourner à l’école ? » Voici une question que se posent de nombreux jeunes : quand vais je retourner à l'école ? "Tout dépend de l’année dans laquelle l’élève se trouve, puisque selon les mesures annoncées jusqu’à présent, le retour à l’école ne concerne dans un premier temps que les élèves de dernière année (6e ou 7e) et éventuellement, si tout se passe bien, les élèves de 2e dans un second temps. –En dernière année du secondaire, la reprise se fera, a priori, le 18 mai (à hauteur de 2 jours par semaine et par groupe de 10 élèves maximum). –En 2ème secondaire, le retour à l’école est prévu pour le 25 mai (là aussi, 2 jours par semaine par groupe de 10 élèves)." « Puis-je récupérer mes congés si mes vacances sont annulées ?» Les jeunes travailleurs non-étudiants (et les moins jeunes, d’ailleurs !) se posent, eux aussi, pas mal de questions et notamment celle des congés. "Il est clair que les plans de vacances à l’étranger sont tombés ou tombent peu à peu à l’eau, alors que c’est très souvent la raison pour laquelle on prend congé. Donc beaucoup de travailleurs ont souhaité ou souhaitent annuler ou reporter leurs congés. Mais en principe, un salarié est bel et bien tenu de prendre ses congés aux dates convenue, l’employeur peut donc s’opposer à l’annulation ou au report. Cela dit, rien ne l’empêche d’accepter non plus, évidemment" Adeline Dujardin d'Infor Jeunes nous détaille tout cela..