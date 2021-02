Ils se préparent activement pour l'Oxfam Trailwaker

Alan Yernaux vit à Namur, Valentine Fecherolle, Maureen Degueldre et Lisa Montulet elles sont originaires de la commune d'Yvoir. Ils sont déjà actuellement en plein entrainement pour participer à cette grande épreuve d'une centaine de kilomètres . Et c'est avant tout une belle histoire d'amitié : "Le but premier est quand même de passer un temps entre amis, on se connait depuis des années et c'est vrai que l'on se 'marre' toujours beaucoup" nous confie Valeinte Fecherolle, invitée de Vivre Ici ce vendredi.

Un projet murement réfléchi "Cela fait deux ans que l'on en parle, et à chaque fois il y avait plusieurs choses qui entraient en compte, les soupers entre amis, les week-end chargés, et on tiré le positif de la situation actuelle et on s'est dit 'puisqu'on n'a rien à faire, autant aller marcher'."

Un entrainement intensif ! "Toutes les deux semaines, on se réunit à quatre pour marcher. Comme ça on se coordonne un peu, on voit si le niveau est commun ou pas ou s'il faut faire des réajustements, et entretemps on a un entrainement plus personnel proposé par Fabian Van Der Ham"

"On peut dire que je l'ai fait souffrir" confie Fabian ! C'est bien sur de l'humour. "Le but est d'aller de manière progressive. A coté de leur entrainement marche il y a un entrainement course à pied et là pour améliorer leur endurance ce n'est pas un entrainement intensif puisqu'il s'agit quand même de la marche . On cherche à développer leur résistance à la fatigue, ce sera quand même un effort de 100 kms"

100 kms à pied à faire en 30 heures au profit d'Oxfam.

L'Oxfam Trailwaker, c'est 263 équipes inscrites ! L'inscription d'une équipe, c'es 1750 euros. Le but est bien sur de récolter de l'argent pour Oxfam. Vous pouvez bien entendu participer.

La page Facebook des quatre aventuriers: Oxfam Trailwalker 2021 by Les D'hélicieuses.