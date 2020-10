Hôtel à insectes : accueillir les insectes dans son jardin

On connait tous les abeilles mellifères qui vivent dans les ruches, mais ce ne sont pas les seules abeilles à vivre chez nous, il y a aussi les abeilles solitaires et celles-ci on besoin d'abris, voilà pourquoi il est important de construire des hôtels à insectes.

Laura Vlemincq de Nature et Progrès nous apprend qu'on compte pas moins de 400 espèces d'abeilles solitaires qui vivent sous nos latitudes et leur habitat a tendance à se raréfier. Ces pollinisateurs sont pourtant d'une importance capitale, si l'insecte disparaît, les plantes disparaissent aussi. Or s'il n'a plus d'habitat, il ne peut plus se reproduire non plus! Une des solutions passe par la fabrication d'hôtel à insectes.