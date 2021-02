Himoon, une nouvelle application LGBTQ+ - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 17/02/2021 Himoon, une nouvelle application de rencontre est disponible dès aujourd’hui sur l’Apple Store et le Google Play Store. L’application vise spécifiquement la communauté LGBTQ+ et propose une solution par rapport à l'isolement et le manque d'interactions sociales, accentués par le confinement. A l’inscription: quelques infos personnelles, ce que la personne recherche (relations sérieuses, juste discuter, on verra, etc.), ses passions et sa description. Grâce à son algorithme, Himoon met en relation les membres qui partagent des intérêts similaires. Dès qu’il y a match, c’est-à-dire quand deux personnes se sont mutuellement choisies, la conversation peut se lancer ! A l’inverse des autres applications de rencontre, la photo de profil est floutée sur Himoon. Au fur et à mesure de la conversation, la photo se dévoile petit à petit. Un échange permet de dévoiler chaque fois une case de la photo comme un puzzle que l’on construit. L’essayer c’est l’adopter : on parie que vous serez rapidement conquis par le côté ludique de ce concept L’application est téléchargeable sur l’Apple Store et le Play Store dès aujourd’hui : - GOOGLE play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.himoon.android - APPLE store: https://apps.apple.com/us/app/himoon-lgbt-dating-app/id1541998518 Détails en compagnie de Michel Couvreur !