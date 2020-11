Grand marché de Noël en ligne

legrandmarchedenoel.be - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 26/11/2020 Par solidarité pour les artisans belges de qualité, soucieux de ne présenter que des oeuvres uniques réalisées entièrement à la main, l’équipe de Moonlights s’est associée au Centre des Métiers d’Art La Spirale pour mettre sur pied " legrandmarchedenoel.be Cette géniale initiative est le fruit d’une belle rencontre entre un couple créatif, Saskia Beirens et Stéphane De Kempeneer (Moonlights), et le Centre des Métiers d’Art La Spirale qui promeut tout au long de l’année une cinquantaine d’artisans wallons. Les deux partenaires étaient soucieux de mettre à l'honneur de véritables savoir-faire et des pièces uniques. Ce marché de Noël virtuel regroupe plus de trente créateurs de haut niveau. Détails en compagnie d'Yves Watterman