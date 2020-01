Bien choisir les graines à planter au jardin - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Qu'est-ce qu'une graine traitée, une graine non traitée, une graine bio ? On parle de plus en plus de graines enrobées, en ruban ou en tapis : pourquoi ? Quelle est la durée de vie des semences ? Des questions auxquelles nous répond notre "Monsieur Jardin", Marc Knaepen..