Grâce au journal photo, les grands-parents gardent le contact avec leur famille - Vivre ici Namur,... Comment garder le lien en cette période difficile ? Par un journal photo, alimenté par les membres des familles via une application, Neveo, envoyé mensuellement à vos grands-parents Afin de maintenir les liens intergénérationnels, l’application mobile Neveo a été créée. Elle aide en effet à lutter contre l’isolement social des personnes âgées en leur faisant parvenir, tous les mois, par la poste un journal photo alimenté par les membres de leurs familles. L’objectif est de renforcer les liens grâce à l’utilisation d’outils familiers et adaptés à chacun : le smartphone pour les plus jeunes et le papier pour les plus âgés. Habituellement, Neveo envoie un exemplaire du journal photo par mois mais, exceptionnellement, l’équipe a décidé de doubler la fréquence d’impression des journaux familiaux pendant toute la durée de confinement. Ainsi les utilisateurs pourront envoyer deux journaux par mois à leurs proches au lieu d’un exemplaire mensuel. Neveo offre également 2 mois gratuits à toutes les familles qui créent un nouveau journal dès aujourd’hui en utilisant le code FAMILLE. L’équipe de Neveo espère que cette solution pourra aider les familles à garder le lien avec leurs proches et les aider à surmonter les semaines à venir. L’application est disponible gratuitement sur l’App store et Google Play (https://app.adjust.com/d86vunh) Et toutes les infos via le site www.neveo.io Ecoutez Simon Desbarax que Terry Lemmens à contacté.