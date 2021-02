Géranium n'est pas pélargonium ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 05/02/2021 Le "vrai" géranium Géranium n'est pas pélargonium ! Géranium n'est pas pélargonium ! - © Dhoxax - Getty Images/iStockphoto "Il y a une confusion qui existe entre deux différents types de plantes" nous confie notre "Monsieur Jardin" Marc Knaepen. "Quand on parle de géraniums que l'on va installer sur nos balcons, en fait ce ne sont pas des géraniums, ce sont ce que l'on appelle des pélargoniums. Le terme géranium qui est un terme botanique, le géranium, c'est une plante vivace (photo) que l'on peut installer dans un massif fleuri. Il est existe une quantité faramineuse de quantités différentes. Des petites qui ne dépassent pas 5 à 10 cm que l'on va installer dans la rocaille par exemple, et d'autres qui peuvent atteindre 1 m, 1m20 qui vont vraiment donner de la couleur à des massifs. Ca ce sont des géraniums vivaces qui peuvent rester en pleine terre au jardin sans aucun problème". A couper au ras du sol fin de l'hiver. Après floraison, coupez les tiges fanées ! Le "faux" géranium Géranium n'est pas pélargonium ! Géranium n'est pas pélargonium ! - © taken by Richard Radford - Getty Images "C'est ce que l'on appelle les pélargoniums. Ca ce sont les plantes que l'on installe dans des potées, dans des jardinières, sur le bord des fenêtres, pour décorer une terrasse (...) ce sont des plantes sud-africaines. Ce sont des plantes qui ne résistent pas au gel." La multiplication "Si on commence par les géraniums (les vivaces) la multplication peut se faire si c'est une espèce, et non pas un hybride (si c'est le cas on ne retombe pas sur la même plante), si c'est une espèce, il peut se semer. Pour les hybrides on peut les diviser d'ici 15 jours, 3 semaines parceque la végétation commence au mois de mars. Donc on va sortir les touffes qui sont en place depuis 3 ou 4 ans et qui sont devenues trop volumineuses, un bon coup de bèche, on divise et on va planter les différentes parties dans divers endroits du jardin". "Pour les pélargoniums, là c'est différent. Soit on peut les bouturer mais ce n'est pas le moment. A cette période de l'année, ce sont des semis mais le semis demande du temps et de la chaleur" Donc si vous semez vos pélargoniums maintenant sous serre à une température de plus de 20° vous aurez des plantes à mettre en place fin mai ! Ecoutez les détails en compagnie de Marc Knaepen