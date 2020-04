Gardez vos encombrants chez vous - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/04/2020 les acteurs de la réutilisation appellent le citoyen à garder ses objets ou matériaux réutilisables afin de soutenir l’économie locale, participer à des projets de solidarité et faire un geste positif pour notre environnement. Pour rappel, les objets/matériaux déposés dans les parcs à conteneurs sont considérés comme des déchets destinés à être recyclés ou élimés par incinération. En tant que fédération des entreprises sociales et circulaires actives dans la réutilisation des biens/matériaux réutilisables, RESSOURCES attire l’attention des citoyens sur les points suivants : - La réutilisation doit être le mode de gestion prioritaire de notre gestion des déchets afin d’épargner nos ressources, rendre accessible les biens à tous et allonger au maximum la vie des objets/matériaux - 30% des collectes sont réutilisées, 62% sont préparées pour les filières de recyclage par des entreprises sociales et circulaires en Wallonie et à Bruxelles - Les entreprises sociales et circulaires chargées de la collecte des encombrants comme les ressourceries ont suspendu leur collecte à domicile et fermé leurs points de collecte dans le cadre des mesures prises pour prévenir la contamination du COVID-19, mais reprendront du service dès que possible - 7979 personnes sont actives dans le secteur - Les entreprises sociales et circulaires mettent tout en place pour réutiliser au maximum les dons : collecte préservante, ateliers de réutilisation, réparation, remanufacturing, remise à neuf … La vente de ces dons via les boutiques de seconde main permet la création d’emplois locaux et le soutien de projets de solidarité ici et dans le Sud. « Beaucoup d’entre nous ont pris le temps ces derniers jours de ranger, trier leurs vêtements ou maison… Notre conseil est de ne pas aller trop vite aux parcs à conteneurs : tous les objets, vêtements ou matériaux qui peuvent être réutilisés pourront être collectés par les entreprises sociales et circulaires dès la fin du confinement. Merci d’être patients, de les gardez chez vous ! » explique Arabelle Rasse, porte-parole de la Fédération. Ces dons d’objets réutilisables permettent aux entreprises sociales et circulaires de soutenir des projets de solidarité et donnent de l’emploi local en Wallonie et à Bruxelles ! Chaque année, c’est 46000 tonnes d’objets de notre quotidien qui retrouvent ainsi une nouvelle vie. La liste des services de collecte et points de collecte pour les encombrants, DEEE, vélos et textiles ou encore matériaux de construction est disponible sous forme de carte géographique sur le site www.larecup.be