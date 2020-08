Formations en éducation à l'Environnement - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Le Réseau Idées propose en cette "rentrée" des formations en Education relative à l'Environnement et en Environnement "Des formations réservées aux adultes qui sont proposées par différents organismes, un peu partout en Wallonie et à Bruxelles" nous précise Christophe Dubois. Il y a des formations dans toute la variété des thèmes environnementaux : éco-consommation, jardinage biologique, cuisine de plantes sauvages, éco-construction, éco-gestion, conseiller en environnement… Mais il y a aussi beaucoup de formations pour apprendre les techniques d'animation. Par exemple, une formation organisée au CRIE de Villers-la-Ville, la semaine du 9 septembre, accessible même si vous ne connaissez aucun nom d’oiseau ou de plante. Là on va vraiment être axé sur la pédagogie : comment faire découvrir la nature même si on n’est pas un spécialiste. Et pour celles et ceux qui veulent quand même apprendre à reconnaître telle plante ou tel oiseau, il y a aussi évidemment de nombreuses formations purement naturalistes, et notamment plusieurs formations pour devenir guide nature, qui commencent ici en septembre". www.reseau-idee.be/formations.