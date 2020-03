Selon la Confédération Construction Wallonne , le secteur de la construction continue à bénéficier d’une bonne conjoncture, l’emploi salarié wallon en construction poursuit sa progression. Les carnets de commandes sont bien remplis, tant dans le privé que pour des commandes publiques. La tendance devrait se poursuivre notamment avec le Plan Infrastructures (routes et voies hydrauliques) a été confirmé jusque 2024 et donc via ces projets de construction, cela génère des milliers d’emplois.

Le Forem propose une formation de maçon sur Saint Servais et Libramont

Formation pénurie maçon et Job Day Bois & Habitat - © PhoTon - Getty Images

Le but : acquérir toutes les compétences à ce métier très noble. Des compétence qui ont évolué vu les normes énergétiques. Les candidats ainsi que les travailleurs actuels doivent être informés des évolutions liées à la PEB (Performance Énergétique du Bâtiment) notamment en ce qui concerne la pose d’enduits extérieurs sur panneaux d’isolation (crépi) afin de l’intégrer à leur pratique. Les travailleurs doivent apporter toujours plus de rigueur et un plus grand souci du détail pour la pose des membranes d’étanchéité, des noeuds constructifs, de la finition autour des châssis, ... Enfin, de plus en plus de produits " naturels " sont demandés par le client tant au niveau des isolants que des enduits. Cela implique un apprentissage de l’utilisation et de la pose de ces matériaux non-conventionnels.